Sieg gegen Rublew : Djokovic erreicht Halbfinale der ATP-Finals

Novak Djokovic steht im Halbfinale der ATP-Finals. Foto: dpa/Antonio Calanni

Turin Während Rafael Nadal bereits am Dienstag bei den ATP-Finals in Turin ausgeschieden ist, hat Novak Djokovic am Mittwoch vorzeitig das Halbfinale erreicht. Er gewann gegen Andrej Rublew sein zweites Gruppenspiel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Novak Djokovic hat bei den ATP-Finals in Turin vorzeitig das Halbfinale erreicht. Der fünfmalige Turniersieger gewann mit einem 6:4, 6:1-Erfolg gegen den Russen Andrej Rublew auch sein zweites Gruppenmatch und schaffte zum elften Mal den Sprung in die Runde der letzten Vier.

Djokovic war in der entscheidenden Phase eines engen ersten Satzes voll da. Er leistete sich kaum vermeidbare Fehler und zog im zweiten Durchgang schnell mit 3:0 davon. Rublew, der in seinem ersten Duell Landsmann Daniil Medwedew besiegt hatte, war dann chancenlos.

Tags zuvor hatte Djokovic laut Medienberichten die frohe Kunde erhalten, dass er wieder beim Grand Slam in Melbourne aufschlagen darf. Wie unter anderem der Guardian Australia und TV-Sender ABC berichteten, bekommt der serbische Tennisstar trotz seines Anfang 2022 ausgesprochenen Einreiseverbots ein Visum. Der Jagd nach seinem zehnten Titel bei den Australian Open (ab 16. Januar) stünde damit nichts im Weg.

(SID/stja)