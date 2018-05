Alexander Zverev stürmt in Madrid ins Finale

Madrid Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier in Madrid das Finale erreicht. Der Weltranglisten-Dritte gewann mit 6:4, 6:1 gegen den Kanadier Denis Shapovalov. Nach nur 57 Minuten verwandelte der 21-Jährige seinen ersten Matchball.

Im Endspiel am Sonntag trifft der an Nummer zwei gesetzten Zverev bei dem mit 6,2 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier auf Dominic Thiem. Der Österreicher bezwang nach seinem Erfolg gegen Rafael Nadal den Südafrikaner Kevin Anderson mit 6:4, 6:2. „Ich freue mich auf morgen. Ich muss mich komplett vorbereiten. Es wird ein intensives Spiel“, sagte Zverev bei Sky.

Zverev war bei seinem ersten Auftritt in Spaniens Hauptstadt im vergangenen Jahr im Viertelfinale noch an Sandplatzspezialist Pablo Cuevas aus Uruguay gescheitert. Nun beförderte der 21-Jährige auf dem Weg ins Finale unter anderem seinen Davis-Cup-Kollegen Philipp Kohlschreiber aus dem Wettbewerb.

Vor Wochenfrist gewann Kvitova bereits erstmals ihr Heimturnier in Prag und ist nun seit elf Partien ohne Niederlage. Der Sieg in Madrid war der vierte Titel für die 28-Jährige in der laufenden Saison und der 24. in ihrer Karriere auf der WTA-Tour. Mit dem Turniersieg verbessert sich die Tschechin in der Weltrangliste ab Montag auf Platz acht.