Philipp Kohlschreiber und Peter Gojowczyk im Achtelfinale

Tennisturnier in Rom : Kohlschreiber und Gojowczyk im Achtelfinale

Rom Tennis-Profi Philipp Kohlschreiber hat beim Masters-Turnier in Rom das Achtelfinale erreicht. Der 34-Jährige besiegte am späten Dienstagabend in Runde zwei den US-Amerikaner Jack Sock mit 6:4, 6:3.

Im Achtelfinale des Sandplatz-Turnieres trifft die Nummer 28 der Welt auf der Gewinner des Duells zwischen dem Weltranglistenvierten Grigor Dimitrov aus Bulgarien und dem Japaner Kei Nishikori.

Ebenfalls im Achtefinale steht der Münchner Peter Gojowczyk. Der 28-Jährige hatte sein Zweitrunden-Spiel gegen den Italiener Lorenzo Sonego mit 6:3, 6:4 gewonnen. Seine Partie hatte, wie danach auch das Spiel von Kohlschreiber gegen Sock, wegen Regens verspätet begonnen. In der Runde der letzten 16 trifft Gojowczyk entweder auf Fabio Fognini aus Italien oder den Österreicher Dominic Thiem.

(dpa)