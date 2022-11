Preisgeld, Teilnehmer, Spielplan : Das müssen Sie zu den ATP Finals 2022 wissen

Düsseldorf Bei den ATP Finals 2022 treffen die acht besten Tennisprofis aufeinander. Wer ist dabei? Wie hoch ist das Preisgeld? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte zum Saisonabschluss der Männer.

Das Turnier fand seit 2009 unter dem Namen „ATP World Tour Finals“ in London statt. Gespielt wurde auf Hartplatz in der O2 Arena. 2021 zog der Tennis-Tross nach Turin um und wird dort auch 2022 ausgetragen. Mindestens bis 2025 sollen die Finals in der italienischen Großstadt ausgetragen werden.