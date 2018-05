Tennis: Angelique Kerber stürmt ins Viertelfinale von Rom

Angelique Kerber hat beim Tennisturnier in Rom das Viertelfinale erreicht. Foto: dpa/Ettore Ferrari

Rom Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Rom mühelos ins Viertelfinale eingezogen. Die 30-Jährige schlug die Griechin Maria Sakkari nach nur 56 Minuten mit 6:1, 6:1.

Kerber, beim mit 3,35 Millionen Dollar dotierten Sandplatzturnier Nummer elf der Setzliste, bekommt es in der Runde der letzten Acht mit Jelina Switolina (Nr. 4) zu tun. Die Ukrainerin gewann nach einem Fehlstart 0:6, 6:3, 6:2 gegen Darja Kassatkina (Russland).

Sakkari (22) hatte sich am Mittwoch in der italienischen Hauptstadt überraschend gegen die ehemalige Nummer eins Karolina Pliskova (Tschechien) durchgesetzt, war gegen Kerber aber chancenlos.

Ausgeschieden ist dagegen Peter Gojowczyk . Der 28-Jährige unterlag im Achtelfinale dem Italiener Fabio Fognini mit 4:6 und 4:6. Am Nachmittag sollten auch noch Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber um den Einzug ins Viertelfinale spielen.

Die Veranstaltung in Rom ist der letzte große Test vor den French Open. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 27. Mai in Paris.