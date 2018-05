Tennis: Novak Djokovic nach anfänglicher Mühe im Halbfinale von Rom

Rom Novak Djokovic befreit sich langsam aus seiner Formkrise. Der frühere Dominator aus Serbien gewann beim ATP-Masters in Rom sein erstes Viertelfinale der Saison gegen den Japaner Kei Nishikori 2:6, 6:1, 6:3.

Nadal, siebenmaliger Turniersieger in Rom, hatte sich bereits am Mittag gegen Lokalmatador Fabio Fognini nach anfänglichen Mühen souverän 4:6, 6:1, 6:2 durchgesetzt. Der Spanier trifft zum 51. Mal auf Djokovic - kein anderes Duell hat es in der Geschichte des Profitennis häufiger gegeben. In der Bilanz steht es 26:24 für Djokovic. Das letzte Aufeinandertreffen im vergangenen Jahr in Madrid gewann allerdings Nadal.