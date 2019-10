Niederlage im Finale von Shangahi : Medwedew zu stark für Zverev

Köln Alexander Zverev hat beim Masters-Turnier in Shanghai den Titel deutlich verpasst. Im Finale war der Hamburger gegen den Russen Daniil Medwedew letztlich ohne Chance.

Zverev bedankte sich bei seinem Team und den Fans und versprach: "Ich werde besser werden, wir werden wieder gemeinsam Pokale holen." Auch Medwedew adelte Zverev als "einen der besten Spieler der Welt". Doch am Sonntag lagen Klassen zwischen den beiden Spielern der sogenannten "Next Generation".

Nach einer starken Woche mit überzeugenden Siegen gegen den Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer (Schweiz) und Matteo Berrettini (Italien) kam der Hamburger ausgerechnet im Endspiel nicht in den Rhythmus. In beiden Sätzen lief Zverev schnell einem 0:3 hinterher. Zwar kämpfte er sich im ersten Durchgang nochmals heran, doch zwei Doppelfehler besiegelten das 4:6.

Mit einem Ass besiegelte Medwedew schließlich nach 1:14 Stunden den Turniersieg. Der Russe hatte in diesem Jahr bereits in Sofia, St. Petersburg und Cincinnati triumphiert. Bei den US Open war er dicht dran an seinem ersten Grand-Slam-Titel, erst nach fünf harten Sätzen unterlag er Rafael Nadal. Insgesamt bestritt er am Sonntag sein sechstes Finale nacheinander.