ATP-Masters in Shanghai : Djokovic scheitert im Viertelfinale an Tsitsipas

Shanghai Titelverteidiger Novak Djokovic ist beim Masters-Turnier in Shanghai ausgeschieden. Der Serbe unterlag im Viertelfinale gegen Stefanos Tsitsipas. Der Grieche ist zudem als sechster Spieler für das ATP-Finale in London qualifiziert.

Titelverteidiger Novak Djokovic ist beim ATP-Masters in Shanghai überraschend bereits im Viertelfinale gescheitert. Der Weltranglistenerste aus Serbien musste sich am Freitag Stefanos Tsitsipas in 2:02 Stunden mit 6:3, 5:7, 3:6 geschlagen geben. Der 21 Jahre alte Grieche, der gegen Wimbledon-Champion Djokovic nun eine positive Bilanz (2:1 Siege) besitzt, kämpft damit gegen US-Open-Finalist Daniil Medwedew (Russland) um den Einzug in sein drittes Masters-Endspiel.