ATP-Masters in Shanghai : Zverev nach Sieg gegen Berrettini im Endspiel

ATP-Masters in Shanghai

Shanghai Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Shanghai das Finale erreicht. Der 22 -Jährige bezwang den Italiener Matteo Berrettini 6:3, 6:4. Im Endspiel trifft er nun auf den „gerade besten Spieler auf der Welt“.

Alexander Zverev hat souverän das Finale des Tennis-Turniers in Shanghai erreicht und steht zum sechsten Mal im Endspiel bei einer Veranstaltung der Masters-Serie. Der 22-Jährige siegte am Samstag 6:3, 6:4 gegen den Italiener Matteo Berrettini und trifft am Sonntag auf US-Open-Finalist Daniil Medwedew aus Russland. „Daniil ist jetzt momentan gerade der beste Spieler auf der Welt, wenn es nach der Form geht“, sagte Zverev im TV-Sender Sky.