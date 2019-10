WTA-Turnier : Görges und Siegemund in Linz im Achtelfinale

Linz Julia Görges und Laura Siegemund haben beim WTA-Turnier in Linz das Achtelfinale erreicht. Dort kommt es nun zum deutschen Duell zwischen Görges und Andrea Petkovic.

Fed-Cup-Spielerin Julia Görges hat ihr erstes Match nach der Trennung von Trainer Sebastian Sachs souverän gewonnen. Die Weltranglisten-27. aus Bad Oldesloe bezwang am Dienstag in der ersten Runde des WTA-Turniers in Linz die Russin Margarita Gasparjan mit 6:4, 6:2 und bekommt es im Achtelfinale mit ihrer Fed-Cup-Kollegin Andrea Petkovic (Darmstadt) zu tun, die bereits am Montag die Runde der besten 16 erreicht hatte.