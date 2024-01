United Cup Zverev führt Deutschland ins Halbfinale

Angeführt von einem starken Alexander Zverev hat das deutsche Tennis-Team beim United Cup das Halbfinale erreicht. Zverev und Co. gewannen am Freitag in Sydney gegen Griechenland mit 2:1 und treffen nun an diesem Samstag (7.30 Uhr) auf Gastgeber Australien. Im entscheidenden Mixed-Doppel setzten sich Zverev und Laura Siegemund gegen Maria Sakkari und Petros Tsitsipas mit 6:3, 6:3 durch und holten damit den zum Weiterkommen notwendigen zweiten Punkt.