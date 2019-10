Aus im Halbfinale : Petkovic verpasst ihr erstes Finale seit mehr als viereinhalb Jahren

Linz Andrea Petkovic hat es beim WTA-Turnier in Linz erneut nicht ins Finale geschafft. Die 32-Jährige unterlag Cori Gauff 4:6, 4:6.

Andrea Petkovic hat ihr erstes Tennis-Endspiel auf der WTA-Tour seit mehr als viereinhalb Jahren verpasst. Die deutsche Fed-Cup-Spielerin verlor am Samstag im Halbfinale von Linz 4:6, 4:6 gegen das erst 15 Jahre alte US-Top-Talent Coco Gauff. Für die einstige Top-Ten-Spielerin aus Darmstadt, derzeit noch die Nummer 75 der Welt, ist die Halbfinalteilnahme in Österreich trotzdem der größte Erfolg in der bald zu Ende gehenden Saison.