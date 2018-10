Andrea Petkovic verpasst Finale in Linz

Linz Tennisspielerin Andrea Petkovic muss weiter auf ihre erste Finalteilnahme bei einem WTA-Turnier seit Februar 2015 warten.

Die 31 Jahre alte Darmstädterin verlor am Samstag in Linz 6:0, 4:6, 0:6 gegen die russische Qualifikantin Jekaterina Alexandrowna. Im Endspiel an diesem Sonntag trifft die Weltranglisten-119. Alexandrowna auf die Italienerin Camila Giorgi.