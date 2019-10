Masters in Shanghai : Zverev feiert „besonderen“ Sieg über Federer

Shanghai Alexander Zverev hat in Shanghai Roger Federer bezwungen. Der 22-Jährige siegte im Viertelfinale 6:3, 6:7, 6:3. Im zweiten Satz vergab der Deutsche fünf Matchbälle.

Alexander Zverev riss die Arme in die Höhe und brüllte die Freude über den Sieg gegen sein Idol hinaus. Mit einer starken Vorstellung gegen Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer ist Deutschlands Spitzenspieler beim ATP-Masters in Shanghai wie schon im Vorjahr ins Halbfinale eingezogen. Auch von einem kurzen Nervenflattern im zweiten Satz mit fünf vergebenen Matchbällen ließ sich der 22-Jährige beim 6:3, 6:7 (7:9), 6:3 nicht beirren.

ATP-Masters in Shanghai : Djokovic scheitert im Viertelfinale an Tsitsipas

Ob Zverev seinen Titel in der britischen Metropole verteidigen kann, ist noch unsicher. Während der Weltranglistensechste für einen der letzten beiden verbliebenen Startplätze beim Turnier der besten acht Spieler der Saison noch einige gute Ergebnisse braucht, hat Stefanos Tsitsipas sein Ticket für London bereits sicher. Der 21 Jahre alte Grieche bezwang im Viertelfinale überraschend Titelverteidiger Novak Djokovic nach 2:02 Stunden 3:6, 7:5, 6:3. Insgesamt dürfen sich noch sieben Spieler realistische Chancen auf eine Teilnahme am ATP-Finale ausrechnen - der Trend spricht für Zverev, der schon in der Vorwoche in Peking im Halbfinale stand.