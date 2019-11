Schweizer im Halbfinale der ATP-Finals : Federer gelingt Wimbledon-Revanche gegen Djokovic

London Roger Federer steht im Halbfinale der ATP-Finals. Der Weltranglistendritte schlug in seinem letzten Gruppenspiel den Serben Novak Djokovic dank einer zielstrebigen und Vorstellung. Es war das erste Treffen der beiden Rivalen seit dem Wimbledon-Finale.

Die Revanche ist geglückt, der Maestro bleibt im Rennen: Roger Federer hat bei den ATP-Finals in London durch einen hochverdienten Sieg über seinen Dauerrivalen Novak Djokovic das Halbfinale erreicht. Der 38-jährige Schweizer gewann am Donnerstagabend die Neuauflage des diesjährigen Wimbledonfinals nach einer eindrucksvollen Leistung 6:4, 6:3 und erreichte dadurch bei seiner 17. Teilnahme am Elite-Turnier der acht Saisonbesten zum 16. Mal die K.o.-Runde. Djokovic ist dagegen ausgeschieden.