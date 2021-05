ATP-Turnier in München : Ruud und Bassilaschwili komplettieren Halbfinale

ATP-Turnier in München

München Als Nachzügler haben Casper Ruud und Nikolos Bassilaschwili das Halbfinale des ATP-Tennisturniers in München erreicht. Die beiden mussten ihre jeweiligen Viertelfinals am Freitag wegen Regens abbrechen.

Am Samstagvormittag setzte sich der an Nummer zwei gesetzte Ruud aus Norwegen mit 6:3, 6:4 gegen John Millman aus Australien durch. Tags zuvor war das Match nach dem ersten Satz unterbrochen worden. Der Georgier Bassilaschwili schlug den Slowaken Norbert Gombos 6:4, 6:4. Diese Partie war beim Stand von 5:4 im ersten Satz fortgesetzt worden. Ruud und Bassilaschwili spielen am Nachmittag gegeneinander um den Finaleinzug der BMW Open.