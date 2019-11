Trainersuche : Zverev will im Januar mit Boris Becker reden

Zverev will im Januar mit Boris Becker reden

London Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev will bei der Suche nach einem neuen Trainer Anfang nächsten Jahres auch mit Boris Becker sprechen. Becker ist derzeit Head of Men’s Tennis des Deutschen Tennis Bundes tätig.

„Er wird ja im Januar sowieso in Australien sein für den ATP-Cup und die Australian Open. Ich werde mit ihm reden. Mal schauen, zu was wir kommen“, sagte der 22-Jährige in einem Interview der „Sport Bild“ (Mittwoch). Becker trainierte von 2013 bis 2016 Novak Djokovic.