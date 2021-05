ATP-Turnier in Madrid : Zverev schlägt nach Nadal auch Thiem und steht im Finale

Madrid Deutschlands Topspieler greift nach seinem vierten Masterstitel. Einen Tag nach seinem Sieg gegen Sandplatzkönig Rafael Nadal stürmt der Hamburger gegen seinen österreichischen Kumpel Dominic Thiem ins Finale und setzte das nächste Ausrufezeichen.

Im Endspiel kämpft der 24-Jährige am Sonntag gegen Casper Ruud (Norwegen) oder Matteo Berrettini (Italien/Nr. 8) um den vierten Masters-Titel seiner Karriere. Zudem könnte Zverev das zweite Mal in Madrid triumphieren, 2018 hatte er Thiem im Endspiel geschlagen.

Zverev verwandelte am Samstagnachmittag auf dem Centre Court der "Caja Magica" nach 1:37 Stunden seinen zweiten Matchball und nahm damit erfolgreich Revanche für seine bittere Niederlage im US-Open-Finale gegen Thiem im vergangenen Jahr. Der Weltranglistensechste zeigte wie schon beim 6:4, 6:4 gegen Nadal am Vortag eine sehr entschlossene und nervenstarke Leistung - gerade im Aufschlag überzeugte er.

Die deutsche Nummer eins scheint rechtzeitig vor dem Grand-Slam-Turnier in Roland Garros (30. Mai bis 13. Juni) in Form zu kommen. Dieser Eindruck war in der Vorwoche noch nicht entstanden, in München war Zverev bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Beim mit 2,6 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier in der spanischen Hauptstadt überzeugt Zverev aber mit gutem Tennis, noch kein Spieler konnte ihm im Turnierverlauf einen Satz abnehmen.