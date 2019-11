Niederlage bei ATP-Finals : Tsitsipas zu stark für Zverev

London Alexander Zverev hat den vorzeitigen Halbfinal-Einzug bei den ATP-Finals in London verpasst. Der deutsche Titelverteidiger verlor sein zweites Gruppenspiel gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas.

Titelverteidiger Alexander Zverev muss bei den ATP-Finals in London noch ums Weiterkommen bangen. Der 22-Jährige unterlag nach seinem beeindruckenden Auftaktsieg gegen Rafael Nadal am Mittwochabend dem griechischen Aufsteiger Stefanos Tsitsipas 3:6, 2:6 und verpasste damit den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale. Im abschließenden Vorrunden-Duell am Freitag gegen Daniil Medwedew hält der Deutsche allerdings alle Trümpfe in der Hand.