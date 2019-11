„Abwarten, was passiert“ : Becker schließt Zverev-Engagement nicht aus

London Alexander Zverev selbst schürte zuletzt in einem Interview Spekulationen über eine intensivere Zusammenarbeit mit Boris Becker. Der dreimalige Wimbledonsieger scheint jedenfalls nicht abgeneigt.

Boris Becker kann sich ein stärkeres Engagement im Trainerteam von Deutschlands bestem Tennisprofi Alexander Zverev vorstellen. „Ich unterhalte mich schon seit Jahren gerne und viel mit ihm und seinem Vater. Ob da mehr draus wird, muss man abwarten“, sagte der dreimalige Wimbledonsieger am Donnerstag bei den ATP Finals in London. Zverev hatte zuletzt angekündigt, bei der Suche nach einem neuen Trainer Anfang nächsten Jahres auch mit Becker zu sprechen.

„Er wird ja im Januar sowieso in Australien sein für den ATP-Cup und die Australian Open. Ich werde mit ihm reden. Mal schauen, zu was wir kommen“, sagte der 22-Jährige in einem Interview der „Sport Bild“. Seit der Trennung von Ivan Lendl im Juli wird Zverev wieder von seinem Vater Alexander Zverev senior trainiert. „Momentan bin ich sehr glücklich mit dem Team, das ich habe“, hatte der Weltranglisten-Siebte dem Magazin gesagt. „Ich musste mich erst wieder selbst finden, und das tue ich am besten mit den Leuten, die ich seit 20 Jahren um mich habe und die ich am besten kenne.“