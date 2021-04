Thriller gegen Stefanos Tsitsipas : Rafal Nadal triumphiert zum zwölften Mal in Barcelona

Barcelona Rafael Nadal hat zum zwölften Mal das ATP-Sandplatzturnier von Barcelona gewonnen. Final-Gegner Stefanos Tsitspas lieferte dem Spanier allerdings eine mehr als harte Gegenwehr.

Der Weltranglisten-Dritte Rafael Nadal hat die jüngste Erfolgsserie des Griechen Stefanos Tsitsipas beendet und zum zwölften Mal das ATP-Turnier in Barcelona gewonnen. Der Spanier setzte sich am Sonntag im Endspiel des Sandplatz-Tennisturniers mit 6:4, 6:7 (6:8), 7:5 gegen den an Nummer zwei gesetzten Tsitsipas durch. Der 22-Jährige nahm Nadal mit dem 7:6 im zweiten Satz zwar als erst zweiter Spieler nach David Ferrer 2008 in Barcelona einen Satz ab, unterlag dann in dem hochklassigen Endspiel aber knapp.