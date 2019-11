ATP-Finals : Halbfinalis Thiem unterliegt ausgeschiedenem Berrettini

London Sein Halbfinal-Einzug als Gruppensieger stand schon fest. Die Niederlage gegen Matteo Berrettini wird Dominic Thiem nicht zu sehr schmerzen. Sein nächster Gegner könnte Alexander Zverev heißen.

Der österreichische Tennisprofi Dominic Thiem hat das sportlich bedeutungslose letzte Gruppenspiel bei den ATP Finals verloren. Dem bereits ausgeschiedenen italienischen Turnier-Debütanten Matteo Berrettini unterlag der schon als Gruppensieger feststehende Thiem am Donnerstag in London in 76 Minuten und zwei Sätzen mit 6:7 (3:7), 3:6. Den zweiten Halbfinalisten der Gruppe „Björn Borg“ sollten am Abend (21.00 Uhr) Roger Federer und Novak Djokovic im direkten Duell ermitteln.