Land will auf Entscheidung des IOC warten : NRW vertröstet Olympia-Sportler

Herr der Ringe: Thomas Bach, IOC-Präsident. Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

Düsseldorf Das Land will erst abwarten, ob das IOC die Sommerspiele in Tokio verschiebt. Bis dahin müssen die Sportler individuell trainieren. Dressurreiterin Isabell Werth ist vehement für Wettkämpfe erst im nächsten Jahr.

Thomas Bach macht in diesen Tagen keine glückliche Figur. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees klammert sich an der Macht. Die Sommerspiele sind das Mächtigste, was der Weltsport zu bieten hat. Ein Milliardenunternehmen. Die Welt um ihn herum sendet eindeutige Signale. Doch Bach besteht auf seinen eigenen Takt. Er hat sich selbst ein Ultimatum verhängt. Innerhalb der kommenden vier Wochen soll eine Entscheidung verkündet werden. Kaum vorstellbar, dass er dem Druck noch so lange standhalten kann. Es gibt überhaupt keine Alternative – in Tokio werden erst 2021 Wettkämpfe ausgetragen werden können. Säbelfechter Hartung hatte schon vor der Ankündigung des IOC am Sonntagabend Fakten geschaffen und seinen Verzicht für die Spiele 2020 erklärt – unabhängig von der Entscheidung des Verbands.

Andrea Milz befürwortet die IOC-Initiative, über eine Verschiebung der Spiele 2020 in Tokio nachzudenken. „Das IOC wird dazu sicher nicht vier Wochen benötigen“, sagt die für Sport zuständige Staatssekretärin der Landesregierung NRW im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir respektieren die Eigenständigkeit des Sports und vertrauen auf eine vernünftige Entscheidung. Andere Nationen haben ja auch schon Tatsachen geschaffen.“ Kanada hatte bekanntgegeben, keine Mannschaft 2020 zu den Spielen zu schicken. Bis es eine Entscheidung des IOC gibt, wolle Milz für NRW den Spitzensportlern keine Erlaubnis für Ausnahme-Trainingsmöglichkeiten erteilen: „Das würde keinen Sinn machen. Wir warten auf die Entscheidung des IOC, dann haben wir Klarheit.“ Der DOSB, so Milz, hole sich derzeit bei den Athleten ein Stimmungsbild und werde zeitnah eine Erklärung abgeben. Der DOSB hat aber auch so schon eine Meinung. Da nach den Prognosen der Experten wegen der Coronavirus-Pandemie auch ein Termin im Herbst keine sichere Alternative darstellen würde, „präferieren wir eine Verlegung mindestens ins nächste Jahr“, sagte Präsident Alfons Hörmann.

Olympia-Ausrichter Japan hat derweil erstmals eine Verschiebung der Olympischen Sommerspiele wegen der Corona-Krise in Betracht gezogen. Vor dem Parlament in Tokio sagte Premierminister Shinzo Abe, dass damit gerechnet werden müsse. Von einer Absage könne aber keine Rede sein. „Es ist schwierig, Spiele unter diesen Umständen abzuhalten, wir müssen über eine Verschiebung entscheiden, wobei die Gesundheit der Athleten oberste Priorität hat“, sagte Abe. Die endgültige Entscheidung aber liege beim IOC.