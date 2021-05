Olympia in Japan : So sollen die Sportler in Tokio vor dem Coronavirus geschützt werden

So sollen die Sportler in Tokio vor dem Coronavirus geschützt werden

Düsseldorf Die Corona-Lage in Japan bleibt kritisch. Eine Absage der Olympischen Spiele kommt für das Internationale Olympische Komitee aber nicht in Frage. Ein ausgearbeitetes Sicherheitskonzept soll die Beteiligten schützen.

Die wenigsten Länder haben das Virus unter Kontrolle, auch im Gastgeberland Japan bleibt die Lage angespannt: Aufgrund steigender Infektionszahlen gilt in mehreren Regionen, darunter auch in Tokio, der Corona-Notstand. Gleichzeitig kommt die Impfkampagne der Regierung nur langsam voran. Weniger als drei Prozent der Bevölkerung wurden bisher mindestens einmal gegen das Virus geimpft.

Viele Menschen in Japan blicken deswegen mit Sorge auf die Großveranstaltung. In einer aktuellen Umfrage der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo News sprachen sich 59,7 Prozent der Befragten für eine Absage der Olympischen Sommerspiele aus. An einer Onlinepetition, die ebenfalls die Absage des Sportereignisses fordert, haben sich bereits mehr als 350.000 Menschen beteiligt. Das Internationale Olympische Komitee (IOK) hält dagegen weiterhin am 23. Juli als Starttermin fest. „Wir bewegen uns mit Volldampf voran. Die Spiele können stattfinden und werden stattfinden“, betonte IOK-Sprecher Mark Adams bei einer Pressekonferenz.