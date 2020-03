Kostenpflichtiger Inhalt: Staatssekretärin Milz zu Olympia : NRW will keine Ausnahme-Trainingsmöglichkeiten für Spitzensportler erlauben

Eine verlassene Stabhochsprung-Anlage. Foto: Zelger, Thomas

Exklusiv Düsseldorf In NRW werden Spitzensportler vorerst keine Möglichkeit bekommen, wieder in Stützpunkten zu trainieren. Das Land will erst abwarten, ob das IOC die Sommerspiele in Tokio verschiebt.