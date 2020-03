Tokio 2020 : DOSB für Verschiebung der Olympischen Spiele ins nächste Jahr

Köln Der Deutsche Olympische Sportbund hat die Prüfung einer Verlegung der Olympischen Spiele durch das Internationale Olympische Komitee begrüßt und bevorzugt eine Austragung im nächsten Jahr.

Das IOC mit Präsident Thomas Bach hatte am Sonntag eine Vier-Wochen-Frist verkündet, um eine Entscheidung über die Verlegung der Sommerspiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) aufgrund der Corona-Pandemie zu treffen. "Die Prüfung der Verlegung ist ein richtiger und in Anbetracht der aktuellen gesundheitlichen Weltlage längst fälliger Schritt", sagte Hörmann, fügte aber kritisch an: "Allerdings hätten wir uns bereits jetzt eine klare Aussage dahingehend gewünscht, dass die Spiele definitiv nicht zum geplanten Termin stattfinden können und nun über denkbare Alternativen beraten wird".