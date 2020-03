Das Wunder von Bern (2003, 118 Minuten)

„Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen – Rahn schießt –Tooor!“ Diese legendären Worte Herbert Zimmermanns zum Finale der Weltmeisterschaft 1954 dürften jedem deutschen Fußballfan bekannt vorkommen. Und natürlich tauchen sie auch in Sönke Wortmanns Spielfilm zum größtendeutschen sportlichen Erfolg in der Nachkriegszeit auf. Wortmann verbindet eindrucksvoll die Probleme Deutschlands in den 1950er Jahren mit dem fußballerischsensationellen Turnier der DFB-Auswahl in der Schweiz. Die Mannschaft von SeppHerberger bezwingt den großen Favoriten Ungarn, gegen den es in der Vorrunde noch eine 3:8-Schlappe setzte, im Endspiel mit 3:2 und in der deutschen Gesellschaft entwickelt sich ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das das Land nachhaltig prägen sollte.

Wo? Kostenlos für Netflix-Abonennten oder für 1,99 Euro Leihgebühr bei Youtube.