Bewachte Zeremonie am Flughafen : Olympisches Feuer für Winterspiele in Peking eingetroffen

Peking Aktivisten kritisieren das Olympische Kommitee dafür, mit der Austragung der Spiele in China Menschenrechtsverletzungen zu legitimieren. China war bereits 2008 Gastgeber der Sommerspiele.

Begleitet von Boykottaufrufen in anderen Teilen der Welt ist das olympische Feuer für die Winterspiele 2022 in Peking eingetroffen. Der Pekinger Sekretär der Kommunistischen Partei, Cai Qi, nahm das Feuer am Mittwoch im Rahmen einer engmaschig bewachten Zeremonie am Flughafen entgegen. Die Spiele finden vom 4. bis 20. Februar statt.