Olympia 2022 : Keine ausländischen Zuschauer bei Winterspielen in Peking

Ein Mann, der einen Mund-Nasen-Schutz zum Schutz vor dem Coronavirus trägt, an den Olympischen Ringen an der Außenseite des Nationalstadions in Peking. Foto: dpa/Mark Schiefelbein

Lausanne Auch bei den Winterspielen in Peking gelten strenge Corona-Auflagen, wie das IOC jetzt mitteilte. Zuschauer aus dem Ausland werden nicht zugelassen. Ungeimpfte Athleten müssen vorher lange in Quarantäne. Welche Regeln noch gelten.

Ausländischen Olympia-Fans bleibt auch der Zugang zu den Winterspielen in Peking verwehrt. Nach dem Ausschluss aller Zuschauer von den Sommerspielen in Tokio erhalten bei den Wettbewerben in China immerhin Einheimische Einlass, wenn sie die strengen Corona-Auflagen erfüllen. Dieser Entscheidung der Organisatoren der Spiele von Peking im nächsten Februar stimmte am Mittwoch das Internationale Olympische Komitee zu. Die gleichen Einschränkungen gelten auch für die Paralympics im März. Details für die Bedingungen bei der Ticketvergabe werden noch ausgehandelt, hieß es. Leere Arenen wie noch in Tokio sollen aber wohl vermieden werden.