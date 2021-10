Olympia : Söderholm nominiert Draisaitl, Grubauer und Seider

Köln Der deutsche Eishockey-Nationaltrainer Toni Söderholm hat die ersten Spieler des Aufgebots für die Olympischen Spiele in Peking bekannt gegeben. Mit dabei sind die drei NHL-Profis Leon Draisaitl, Philipp Grubauer und Moritz Seider.

NHL-Stürmerstar Leon Draisaitl , Torhüter Philipp Grubauer und Verteidigertalent Moritz Seider sind als erste Spieler von Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm für das Aufgebot für die Olympischen Spiele 2022 in Peking nominiert worden. Für alle drei wäre es das erste Turnier unter den fünf Ringen .

"Natürlich freuen wir uns alle riesig, dabei sein zu dürfen und das endlich mal miterleben zu können", sagte Draisaitl am Freitagabend in einer Video-Medienrunde. Mit seinen kanadischen Teamkollegen bei den Edmonton Oilers gebe es in der Kabine "schon einige Gespräche", denn: "Das erste Gruppenspiel ist ja Deutschland gegen Kanada".