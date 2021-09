Draisaitl kann bei Olympia spielen : NHL gibt Stars für Peking frei

Düsseldorf Das Eishockey-Turnier bei den Olympischen Winterspielen in Peking Anfang Februar 2022 darf sich über eine deutliche Aufwertung freuen: Erstmals seit acht Jahren sind die NHL-Stars wie Leon Draisaitl wieder dabei.

Die besten Eishockeyspieler der Welt mischen nach acht Jahren wieder bei den Olympischen Winterspielen mit. Die nordamerikanische Topliga NHL einigte sich am Freitag mit dem Weltverband IIHF über die Teilnahmebedingungen ihrer Stars wie den deutschen Topstürmer Leon Draisaitl für das Turnier im kommenden Jahr in Peking (4. bis 20. Februar).

Demnach legt die kommende NHL-Saison eine Spielpause vom 3. bis 22. Februar ein, in der auch das noch nicht terminierte Allstar-Spiel in Las Vegas stattfinden soll. Die NHL behielt sich aber die Möglichkeit vor, die Freigabe zurückzunehmen, sollte sich die Corona-Pandemie ungünstig entwickeln.

Draisaitl hatte zuletzt eine Olympia-Teilnahme in Peking als seinen Wunschtraum bezeichnet. "Das würde mir extrem viel bedeuten. Das ist das Größte, was du als Sportler erreichen kannst", sagte der Profi von NHL-Klub Edmonton Oilers bei Spox: "Ich hoffe sehr, dass es wirklich so kommt und eine Einigung gefunden wird."