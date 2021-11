Winterspiele 2022 : Das ist das Olympia-Outfit der deutschen Athleten für Peking

Düsseldorf Mit gelb-schwarzen Jacken und roten Mützen fahren die deutschen Athletinnen und Athleten zu den Olympischen und Paralympischen Winterspielen nach Peking. Was hinter dem Design steckt.

In Anlehnung an die Nationalfarben präsentierten der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Deutsche Behindertensportverband (DBS) gut drei Monate vor dem Beginn der Spiele die Anzüge des Ausstatters Adidas am Mittwoch in Düsseldorf.