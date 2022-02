"Schließe nichts aus" : Die "ewige" Pechstein denkt ans Weiterlaufen

Peking Claudia Pechstein darf ihre achten Olympischen Winterspiele als Erfolg werten. Ans Aufhören denkt die Eisschnellläuferin offiziell noch nicht. Am Dienstag feiert Pechstein ihren 50. Geburtstag.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der deutsche Verband DESG hatten sich etwas einfallen lassen zum Abschluss von Pechsteins achten Winterspielen. Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig war eigens in Pekings moderne Eisschnelllauf-Arena "Ice Ribbon" gekommen und überreichte Pechstein persönlich neun individuelle Medaillen, die an die neun Podestplätze ihrer Olympia-Karriere erinnern sollten.

Eine zehnte echte Olympiamedaille kam in China wie erwartet nicht hinzu. Über 3000 m war Pechstein zum Auftakt 20. und Letzte geworden, am Samstag, drei Tage vor ihrem 50. Geburtstag, erreichte sie das Finale im Massenstart und wurde dort gute Neunte.

"Ich habe gezeigt, dass ich in meinem Alter noch leistungsfähig bin. Das haben mir wenige zugetraut", sagte die "Eis-Oma", die sich mit dem Ruhestand noch nicht abfinden kann und will. Eine klare Aussage zu ihrer Zukunft traf sie nicht. Beim Weltcup-Finale in Heerenveen (12. und 13. März) will sie teilnehmen. Und dann?