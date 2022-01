Stadien, Austragungsorte, Spielstätten : Wo finden die Olympischen Winterspiele 2022 statt?

Düsseldorf Peking, Yanqing oder Zhangjiakou? Wo finden welche Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele statt und welche Stadien, Austragungsorte und Spielstätten gibt es?

Als erste Stadt, die sowohl Olympische Sommer- als auch Winterspiele ausrichtet, kann Peking neben dem Nationalstadion auch andere Austragungsorte erneut nutzen. Wenn auch nach Umbauarbeiten. Doch die 24. Olympischen Winterspiele finden nicht nur in der chinesischen Hauptstadt, sondern auch in zwei weiteren Gebieten, sogenannten Clustern, statt.

Stadien in Peking

Viele werden es noch kennen: das „Vogelnest“. Wie schon 2008 werden auch 2022 im Nationalstadion in Peking die Eröffnungs- und Abschlussfeiern stattfinden - dieses Mal nur in der Winteredition.

Das Nationale Schwimmzentrum „Water Cube“ (hinten) wurde zu einem „Ice Cube“ umgebaut. Hier finden die Curling-Wettkämpfe statt. Im Nationalen Hallenstadion (vorne) können sich die Fans auf Eishockey freuen. Die 2008 erbaute Halle ähnelt im Design dem Aussehen traditioneller chinesischer Faltfächer und trägt daher den Spitznamen „The Fan“. Eishockey gibt es außerdem in der Wukesong Arena zusehen.

Einer der spektakulärsten Austragungsorte ist wohl Big Air Shougang. Die Anlage, in der die Freestyle-Skiing- und Snowboard-Big-Air-Wettbewerbe ausgerichtet werden, wurde auf einem ehemaligen Stahlwerksgelände errichtet. Es ist weltweit der erste permanente Austragungsort für Big Air.

Die Corona-Herausforderung bei den Winterspielen in Peking

Olympia-Blase und tägliche Tests : Die Corona-Herausforderung bei den Winterspielen in Peking

Das National Sliding Centre im Yanqing-Gebiet beherbergt die erste Eisbahn in China und erst die dritte in Asien. Hier werden die Wettbewerbe in Bob, Skeleton und Rodeln ausgetragen.