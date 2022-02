Nach Zusammenbruch : Frenzel fehlt bei der Siegerehrung – so geht es dem Nordischen Kombinierer

Peking Eric Frenzel brach im Ziel zusammen, fehlte nach dem Staffel-Silber in der Nordischen Kombination bei der Flower-Zeremonie. Doch es gibt Entwarnung für den Athleten.

Nach der Übergabe der Maskottchen stand Bundestrainer Hermann Weinbuch am Mikrofon des übertragenden Senders ARD zum Interview parat und gab Entwarnung für seinen Athleten. „Der Eric hat sich völlig verausgabt. Das mit Corona wird sein Übriges dazu beitragen. Mittlerweile geht es ihm besser und er erholt sich“, so der Bundestrainer und verteidigte seine Entscheidung, Frenzel nach der Coronainfektion ins Rennen zu schicken.

Frenzel selbst war nach der Flowe-Zeremonie dann wieder beim Team und stand zum Interview in der ARD parat. „Es geht mir gut. Ich werde mir den Lauf von Vinzenz noch mal angucken müssen. Ich habe nichts mitbekommen. Ich habe jetzt erst erfahren, dass wir Silber gewonnen haben“, sagte er. „Es war ein harter Lauf und ich musste zusehen, dass ich noch ins Ziel komme“, so Frenzel selbst.

Frenzel wurde bei seiner Ankunft in Peking vor rund zwei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden und musste lange in einem Quarantäne-Hotel verbringen, bevor er sich vor einigen Tagen freitesten konnte . Das deutsche Team nominierte ihn dann nach einigen Tests für das Staffel-Rennen, in dem Geiger sein Team auf den Silberrang lief.

Ob Frenzel langfristig Probleme bekommen könnte, wird sich zeigen. Er soll in Deutschland eingehend untersucht werden, bislang scheint aber alles in Ordnung. „Er ist von der Lunge her frei, die Herztöne sind auch rein. Er konnte alleine in die Kabine laufen, er hat sich umgezogen. Wir werden ihn die nächsten Tage schonen. Er wird sicher nächste Woche zu mir in die Praxis kommen, um Laborentnahmen zu machen. Dann sehen wir weiter, wie er die nächsten Weltcups bestreiten wird“, sagte Pecher.