Medienbericht : Neuer Termin für die Olympische Spielen steht offenbar fest

Frankfurt In drei Wochen soll ein neuer Termin für die verschobenen Olympischen Spiele in Tokio präsentiert werden. Es ist eine komplexe Aufgabe, die nach einem Medienbericht vielleicht schon gelöst ist.

Das US-Fernsehnetzwerk NBC zahlt für die TV-Rechte an den Olympischen Spielen von 2014 bis 2032 zwölf Milliarden Dollar an das Internationale Olympische Komitee. Deshalb ist das Interesse von NBC, das diese Milliarden mit Werbung refinanzieren muss, an einen geeigneten Olympia-Termin besonders hoch. Juli/August wäre für NBC akzeptabel: Alle wichtigen US-Sportarten wie Baseball haben Sommerpause oder sind in der Vor- oder Nachsaison. Außerdem deutete John Coates, Chef des IOC-Koordinationskomitees, an, dass der bevorzugte Termin zwischen den Grand-Slam-Turnieren in Wimbledon (Ende 11. Juli) und New York (Beginn 30. August) liegen könnte.