Terminkalender

Bereits die Fußball-EM wurde um ein Jahr verschoben und soll nun vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 stattfinden. Ein großes Problem bereitet die WM in der olympischen Kernsportart Leichtathletik vom 6. bis 15. August in Eugene/Oregon. Die Schwimm-WM ist vom 26. Juli bis 1. August 2021 im japanischen Fukuoka terminiert. Der internationale Sportkalender müsste also erheblich umorganisiert werden.