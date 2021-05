Programm steht : Förderkreis der Dorfkirche plant Übertragung der EM-Spiele

Isenbügel Wenn die Pandemie es zulässt, soll das Programm starten. Dazu gehören auch Übertragungen der Spiele der deutschen Mannschaft bei der Fußball EM.

Ein Highlight soll die Live-Übertragung der Fußball-EM 2021 mit Fußballübertragungen in der Dorfkirche Isenbügel werden. Freiwillige Helfer aus der Kirchengemeinde und dem Förderkreis der Dorfkirche Isenbügel planen die Übertragung auf der großen Leinwand aller Spiele der Deutschen Mannschaft und das Finale am 11. Juli und hoffen, dass die Veranstaltungen dann erlaubt sein werden.

Doch auch Musikalisch hat sich der Förderkreis einiges vorgenommen. Am Freitag, 25. Juni, um 19 Uhr soll es einen Klavierquartett-Abend (auch als Streaming) geben. Der Förderkreis freut sich sehr, dem Publikum erneut ein Quartett – diesmal als klassisches Klavierquartett – präsentieren zu dürfen. Teira Yamashita (Violine), Margot le Moine (Viola) und Ghislain Portier (Violoncello) sind den Konzertbesuchern der Dorfkirche als hervorragende Kammermusiker bereits bekannt. Sie werden am Flügel perfekt ergänzt durch Amalia Stefania Lina. Die Mitglieder der Quartetts verfügen über viel Erfahrung im gemeinsamen Musizieren, was das Publikum in jeder Sekunde miterleben kann. Die Zuhörerinnen und Zuhörer erwartet an diesem Freitagabend ein abwechslungsreiches Programm, das professionell und mit sehr viel Engagement präsentiert wird.