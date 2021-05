Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Mehr als 152.000 Impfungen verabreicht

Kreis Mettmann Die Infektionszahlen und die Inzidenz gehen im Kreis Mettmann zurück. Aber im Kreisgesundheitsamt gibt es Rückstände in der Erfassung.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag kreisweit 1728 Infizierte erfasst, 19 weniger als Sonntag. Davon leben in Erkrath 161 (+2; 5 ne, 3 genesen), in Haan 72 (-5; 0 neu, 5 genesen), in Heiligenhaus 101 (-2; 2 neu, 4 genesen), in Hilden 130 (unverändert; 3 neu, 3 genesen), in Langenfeld 234 (+2; 3 neu, 1 genesen), in Mettmann 83 (-10; 0 neu, 10 genesen), in Monheim 193 (unverändert; 4 neu, 4 genesen), in Ratingen 367 (-1; 4 neu, 3 genesen), in Velbert 316 (-6; 2 neu, 8 genesen) und in Wülfrath 71 (-1; 0 neu, 1 genesen).