Zusammenstoß beim Abbiegen : Fünf Menschen bei einem Verkehrsunfall in Ratingen verletzt

Ratingen Bei einem Unfall von zwei Autos in Ratingen sind fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Der Aufprall nach einem missglückten Abbiegemanöver eines Remscheiders war so heftig, dass die Airbags auslösten und die Wagen Feuer fingen.

Am Sonntagabend, gegen 20.20 Uhr, kam es in Ratingen-Tiefenbroich zu einem Verkehrsunfall, bei dem fünf Fahrzeuginsassen zum Teil schwer verletzt und beide beteiligten Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Ein 21-Jähriger aus Remscheid war am Sonntagabend beim Abbiegen auf der Fritz-Bauer-Straße in Höhe Jägerhofstraße mit seinem Wagen frontal gegen das entgegenkommende Fahrzeug eines 77-Jährigen gestoßen, wie die Polizei mitteilte.