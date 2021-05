Zugang im Trainerteam : Schütz analysiert ab jetzt die Gegner von Ratingen 04/19

Ratingen Ratingen 04/19 hat sich verstärkt – diesmal nicht auf dem Feld, sondern drumherum: Der Fußball-Oberligist holt in Christian Schütz einen Trainer zurück, der Chefcoach Martin Hasenpflug unterstützen kann.

Ratingen 04/19 verstärkt sein Trainerteam: Der Fußball-Oberligist hat Christian Schütz an die Seite von Chefcoach Martin Hasenpflug geholt. Der 45-jährige B-Lizenzinhaber wird sich verantwortlich um die Bereiche Scouting, Athletik, sowie Spiel- und Gegneranalyse kümmern. Der in Düsseldorf wohnende Bautechniker, der im Kalkulationswesen eines deutschen Baukonzerns arbeitet, sammelte Erfahrungen im Seniorenbereich bei den Vereinen SV Scherpenberg und FSV Duisburg, und ist im Verein kein Unbekannter, da er in der Ratinger Jugend als Trainer tätig war.