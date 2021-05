Ratingen : Ratinger verunglückt tödlich auf A 57

Ratingen Nach einem Unfall auf der Autobahn 57 erlag ein 75-jähriger Ratinger seinen Verletzungen. Ein Fahrzeug war aus bislang ungeklärten Gründen auf den Rollerfahrer aufgefahren.

Nach einem Unfall auf der Autobahn 57 erlag ein 75-jähriger Ratinger seinen Verletzungen. Der Ratinger war am Sonntag gegen 11.38 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf dem rechten Fahrstreifen der A 57 Richtung Köln unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 24-jähriger Mann aus Duisburg mit zwei weiteren Insassen mit seinem Mercedes ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen in die gleiche Richtung. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der 24-Jährige mit seinem Fahrzeug in Höhe der Anschlussstelle Moers-Hülsdonk auf den Kraftfahrer auf. Der Ratinger stürzte und erlag kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen. Ein Insasse aus dem Mercedes kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher und sein weiterer Mitfahrer blieben unverletzt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Unfallspuren. Für die Dauer der Bergung und der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn bis etwa 16 Uhr voll gesperrt.