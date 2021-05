Ratingen : Stadt kann dank eines Modellprojekts schneller Energie sparen

Ratingen Die Stadt Ratingen nimmt als eine von zehn Städten an einem bundesweiten Modellprojekt teil und hofft, auf diese Weise schnell Erfolge bei der Energieeinsparung zu erzielen.

Dank eines Wettbewerbs könnten in den nächsten beiden Jahren zwei Millionen Euro mehr als bisher geplant, in entsprechende Maßnahmen investiert werden. Es geht dabei um bauliche Maßnahmen und Energiespar-Contracting. Partner in dem Modellprojekt „Co2ntracting build the future“ ist die Deutsche Energie-Agentur (DENA). Geplant sind unter anderem technische Optimierungen an Heizungsanlagen mehrerer Schulen, Kitas und Verwaltungsgebäuden, aber auch die Errichtung von Fotovoltaikanlagen und energetische Sanierungsmaßnahmen.