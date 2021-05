Arbeiten in Ratingen : Johanniter suchen Bewerber für den Frewilligendienst

Arbeiten in Ratingen

Mitarbeiterinnen des Medizinischen Transportdienstes im Einsatzzentrum Breitscheid. Foto: leokr.de for Johanniter Unfall-H/leokr.de

Ratingen Schulabsolventen und junge Berufstätige können sich ab sofort für ein Freiwilliges Soziales Jahr und den Bundesfreiwilligendienst bewerben. Ab Juli startet der Dienst beim Regionalverband Bergisch Land.

Wer in diesen Zeiten eine Alternative sucht, kann ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder den Bundesfreiwilligendienst (BFD) bei den Johannitern absolvieren. Mögliche Arbeitsgebiete bei den bergischen Johannitern sind der Medizinische Transportdienst, Rettungsdienst und Krankentransport, die Sozialen Dienste und die Erste-Hilfe-Ausbildung. Auch in den Kindertageseinrichtungen in Erkrath und Hilden ist ein FSJ oder BFD möglich. Dabei kann man nicht nur Zeit überbrücken, sondern sich auch beruflich orientieren und das Arbeits­leben kennenlernen.