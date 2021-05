Ratingen : Eistheaterschule bietet jetzt Online-Training an

Eistheaterschule bietet jetzt Online-Training an

Mit dem Stück „Die Reise zu den Sternen“ machte die Eisrevue 2018 auch in Ratingen Station. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Mitglieder von „Anjas Kids on Ice“ dürfen derzeit weder Eislaufen noch sich für Theaterproben treffen. Das virtuelle Programm schult Tanz, Schauspiel und Choreografie aber auch Mimik und Gestik.

Die Dinslakener Eisrevue, die jedes Jahr von der Eistheaterschule organisiert wird, hat auch viele Fans in Ratingen. Also trug sich Inhaberin Anja Reichelt mit dem Gedanken, ein ähnliches Angebot in Ratingen ins Leben zu rufen. Doch Corona machte der Schule einen Strich durch die Rechnung. Die Tänzer dürfen derzeit weder aufs Eis, noch dürfen sie sich für Theaterproben treffen.