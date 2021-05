Kostenpflichtiger Inhalt: Sie halten Kontakte und kämpfen gegen Einsamkeit der Älteren : Stille Helfer in der Pandemie

Stille Heldinnen: Sandra Seide und Christine Burama (v. l.) sind im Sozialdienst SkF engagiert und helfen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Haushaltsfeen, Telefonseelsorger, Einkaufshelfer: All diese Menschen, die zum Teil auch im Ehrenamt helfen, sind in der Pandemie unabdingbar. Sie helfen, Kontakt zu halten oder herzustellen, vor allem mit alten Menschen, die in der Krise auf sich gestellt sind.