Schlingerkurs beendet : Prokop bleibt Bundestrainer

Wien Christian Prokop bleibt über die EM hinaus Bundestrainer der deutschen Handballer. Erst setzte die Mannschaft ein klares Zeichen, dann sprach der Verband ihm eine Jobgarantie aus.

Ein Lächeln huschte über das Gesicht von Bundestrainer Christian Prokop, als der groteske Spuk um seine Zukunft endlich vorbei war. "Wir werden natürlich mit Christian in Richtung Olympia gehen", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Dienstag in Wien und beendete damit den verbalen Schlingerkurs der vergangenen Tage.