Spanier enttäuschen, Färinger feiern Das waren die Überraschungen und Enttäuschungen der Handball-EM

Die Enttäuschungen Spanien setzte direkt ein negatives Ausrufezeichen mit der 29:39-Niederlage gegen Kroatien im ersten Gruppenspiel und verpasste die Hauptrunde durch ein 33:33 gegen Österreich. Die Iberer, immer als Mitfavorit gehandelt, ließen nahezu alles vermissen, was sie in den vergangenen Jahren auszeichnete. Norwegen schaffte es zwar in die Hauptrunde, allerdings nur mit Ach und Krach. Dem Team um Superstar Sander Sagosen tat sicher die frühe schwere Verletzung von Magnus Rød weh, es hätte immer noch genug Klasse haben müssen, um besser als auf Platz neun abzuschließen. Mit Abstrichen gehört auch Island in diese Kategorie, etliche Bundesligastars funktioniertem im Nationalteam nicht wie gedacht, es gab Rang zehn.