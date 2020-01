Handball-EM 2020 - Hauptrunde : DHB-Team verliert gegen Kroatien - Halbfinale in weiter Ferne

Wien Gut 45 Minuten hatten die deutschen Handballer bei der EM das Spiel gegen Kroatien in der Hand. Lange Zeit führte die DHB-Auswahl mit fünf Treffern Vorsprung im zweiten Spiel der Hauptrunde. Am Ende reichte es dennoch nicht zum Sieg.

Trotz einer über weite Strecken herausragenden Abwehrleistung um Torhüter Andreas Wolff haben die deutschen Handballer die Chance auf das Halbfinale der Europameisterschaft so gut wie verspielt. Im Hauptrunden-Schlüsselspiel verlor die DHB-Auswahl am Samstagabend in der hitzigen Atmosphäre der Wiener Stadthalle mit 24:25 (14:11) gegen Kroatien. Nach einem Leistungsabfall in der Schlussphase dieses Handball-Krimis besitzt die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop nun nur noch minimalste Chancen, die angepeilte EM-Medaille zu gewinnen.