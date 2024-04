Losglück für Turnier im Winter 2024 Handballerinnen mit einfachen Aufgaben bei der EM-Vorrunde

Wien · Die deutschen Handballerinnen können sich auf die EM in gut sieben Monaten freuen. Die DHB-Auswahl ist in ihrer Vorrunden-Gruppe klarer Favorit. Mit diesen Mannschaften bekommt es das Team bei der EM, die in Österreich, der Schweiz und Ungarn ausgetragen wird, zu tun.

18.04.2024 , 19:17 Uhr

Die deutschen Handballerinnen jubeln. Foto: dpa/Marco Wolf

(dpa/SID/seka)